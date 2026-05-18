Parceira do Connect Heroes, a Auto Viação 1001 entra no projeto conectada a essa realidade vivida por milhares de atletas brasileiros - (Foto: Reprodução)

Parceira do Connect Heroes, a Auto Viação 1001 entra no projeto conectada a essa realidade vivida por milhares de atletas brasileiros(Foto: Reprodução)

Publicado 18/05/2026 14:00 | Atualizado 18/05/2026 17:57

O Connect Heroes, marcado para o dia 11 de julho, no Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, nasce com a proposta de recolocar o Rio de Janeiro no centro das superlutas de jiu-jitsu. Mas, por trás dos confrontos principais do card, existe outra conexão que ajuda a explicar o crescimento da modalidade no país: a estrada percorrida por atletas que viajaram milhares de quilômetros de ônibus para competir e seguir vivos no esporte.



Antes de se tornarem referências internacionais do grappling, nomes como Meyram Maquiné, Fabrício Andrey e Diogo Reis, todos oriundos de Manaus, passaram boa parte da juventude encarando viagens interestaduais em busca de campeonatos. O mesmo aconteceu com Rerisson Gabriel e Felipinho Assis, criados em projetos sociais do Rio de Janeiro.



Em comum, eles carregam histórias marcadas por deslocamentos longos, recursos limitados e a necessidade de deixar cedo suas cidades e comunidades para disputar oportunidades em outros estados. Em muitos momentos, o ônibus foi a alternativa possível para alcançar competições importantes e manter viva a trajetória dentro do esporte.