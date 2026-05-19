Oito lutadoras participam da disputa pelo prêmio de meio milhão de reais(Foto: Divulgação)
Oito lutadoras participam da disputa pelo prêmio de meio milhão de reais, valor equivalente ao pago ao campeão do torneio masculino. Estão no card Nágila Goku e Bianca Sattelmayer, representando São Paulo; Yasmin Guimarães, Isabella Araújo e Day Monster, do Rio de Janeiro; Fabrizia Ketlinn, de Goiás; Erianny Castaneda, venezuelana radicada em Roraima; e a uruguaia Xiomara Piriz.
Os confrontos da primeira fase foram definidos da seguinte forma:
52 kg: Nágila Goku (SP) x Fabrizia Ketlinn Rodrigues Silva (GO)
52 kg: Xiomara Piriz (URU) x Day Monster (RJ)
52 kg: Isabella Araújo “Isa” (RJ) x Bianca Sattelmayer (SP)
52 kg: Yasmin Guimarães (RJ) x Erianny Castaneda (RR)
Presidente da organização, Wallid Ismail destacou a importância do torneio para o crescimento da modalidade entre as mulheres e a igualdade na premiação.
“É mais um momento importante para o MMA feminino. A expectativa é muito alta, porque são lutadoras preparadas e com estilos diferentes, em busca de uma vida melhor. E é fundamental destacar que o prêmio é igual para homens e mulheres, porque acreditamos que o reconhecimento precisa ser o mesmo dentro do esporte”, afirmou.
O presidente do maior evento de MMA da América Latina também comentou a escolha de São Paulo como sede da abertura do GP feminino e citou o apoio do poder público local.
“A abertura do GP feminino em São Paulo acontece por um pedido da primeira-dama Regina Nunes, que entende a importância do esporte como ferramenta de transformação. A gente precisa reconhecer o trabalho do prefeito Ricardo Nunes e do vereador George Hato, que vêm fortalecendo esse cenário e ajudando a consolidar a cidade como a capital do esporte no Brasil. Quando o poder público se envolve, abre portas e cria oportunidades, principalmente para quem mais precisa”, completou.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destacou a importância de a capital paulista receber mais uma edição do Jungle Fight e afirmou que a cidade se consolidou como o principal polo dos esportes de combate no país.
“A gente fica muito orgulhoso de receber o Jungle Fight na nossa cidade e poder dizer que o maior evento de MMA da América Latina acontece aqui. São Paulo recebe lutadores de todos os cantos do Brasil muito bem, mas a capital da luta é aqui”, frisou.
Os ingressos para o Jungle Fight 150 poderão ser trocados por ração e sachês destinados a animais. A organização também prevê ações de incentivo à adoção em parceria com a ONG Vira Lata Club. Segundo a primeira-dama Regina Nunes, pessoas que adotarem cães por meio da instituição terão acesso a áreas próximas ao octógono durante o evento.
“Dia 23 de maio espero todo mundo aqui em São Paulo para a primeira etapa do GP feminino. Estarei aqui assistindo, apoiando essas guerreiras e espero todos aqui também. Quem adotar um animal na Vira-Lata Club vai ganhar um ingresso VIP para assistir ao Jungle Fight 150 perto do prefeito e do Wallid”, declarou.
Confira abaixo o card completo do evento:
Jungle Fight 150
São Paulo, SP
23 de maio de 2026
Fight do Milhão
52 kg: Xiomara Piriz (URU) x Day Monster (RJ)
52 kg: Isabella Araújo “Isa” (RJ) x Bianca Sattelmayer (SP)
52 kg: Yasmin Guimarães (RJ) x Erianny Castaneda (RR)
Lutas reservas
52 kg: Radija Sombra (RO) x Maria “Sinistrinha” Belanson (MG)
52 kg: Maria Alice (RJ) x Regiane Martins Borges Silva (MG)
Outras lutas do card
66 kg: Murilo Bento (SP) x Mateus Fidelis (MG)
66 kg: Johnatan Brito Gomes (SP) x Kaká Moreno (SP)
70 kg: Lucas Dias (RJ) x Oton “Soldado” Dantas (SP)
70 kg: Rodrigo Ramos “Digão” (SP) x Mayck Zika (MG)
84 kg: Ulisses Silva (GO) x Marcelo Gabriel da Silva (SP)
93 kg: Pedro Dom (RJ) x Nicollas Conrado (SP)
57 kg: Matheus Duarte (MG) x Mateus “Adesanya” (RJ)
52 kg: Cecília Moura Pereira (RJ) x Isa Felix (SP)
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