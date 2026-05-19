Nelbe Jacundino (à esquerda) manteve cinturão do CNB na luta principal do Outboxing Fight Night 3 - (Foto: Fernando Tucori)

Nelbe Jacundino (à esquerda) manteve cinturão do CNB na luta principal do Outboxing Fight Night 3 (Foto: Fernando Tucori)

Publicado 19/05/2026 09:00 | Atualizado 19/05/2026 16:22

O Outboxing Fight Night 3 entregou mais uma noite marcante para o Boxe nacional no último sábado (16), em Rio Claro, São Paulo. Com lutas intensas, nocautes e uma disputa de cinturão equilibrada até o último round, o evento consolidou ainda mais sua posição como uma das principais vitrines da nobre arte no país.



Na luta principal, Nelbe Jacundino manteve o cinturão cruzador do Conselho Nacional de Boxe (CNB) após derrotar Michel “Vereador” Silva por decisão dividida dos jurados. O duelo de dez rounds foi marcado pelo equilíbrio e pela alternância de momentos, decidido no detalhe a favor de Nelbe.