Nelbe Jacundino (à esquerda) manteve cinturão do CNB na luta principal do Outboxing Fight Night 3 (Foto: Fernando Tucori)
Na luta principal, Nelbe Jacundino manteve o cinturão cruzador do Conselho Nacional de Boxe (CNB) após derrotar Michel “Vereador” Silva por decisão dividida dos jurados. O duelo de dez rounds foi marcado pelo equilíbrio e pela alternância de momentos, decidido no detalhe a favor de Nelbe.
Outro grande destaque do evento foi Jhonatan Conceição, o “Tico”, que conquistou um triunfo impressionante sobre Demison Rodrigues por nocaute no oitavo e último round do combate. A atuação reforça o crescimento do atleta dentro do cenário nacional e, com três vitórias seguidas no OFN, coloca ainda mais expectativa sobre seus próximos passos na modalidade.
Ainda pelo card principal, Robson Pinheiro, o “Brabo”, venceu Demeson “Pendragon” dos Santos por decisão unânime dos jurados em um combate técnico e estratégico, enquanto Dan Bastieri voltou ao caminho das vitórias ao superar Mirela Vargas também por decisão unânime.
Já o card preliminar abriu a noite em ritmo intenso. Rafael "Head Hunter" Bombonatti dominou e venceu Filipe Maldonado após desistência no segundo round para seguir invicto. Eduardo “Maguila” Martins, por sua vez, nocauteou Diego “Ulfer” Gomes no terceiro assalto, estreando com autoridade como profissional.
Entre as mulheres, Julia Vitória levou a melhor sobre Thais Duarte por decisão unânime dos jurados em um confronto equilibrado e movimentado, reforçando o espaço crescente do Boxe feminino dentro do Outboxing Fight Night.
Mais uma vez, o OFN mostrou que vai além das lutas. Estrutura, organização, valorização dos atletas e identidade própria seguiram sendo marcas registradas do evento, que reuniu nomes experientes, estreantes e atletas em ascensão em uma noite que reforçou a força do Boxe brasileiro.
RESULTADOS COMPLETOS:
Outboxing Fight Night 3
Sábado, 16 de maio de 2026
Outboxing Rio Claro – SP
Card principal
Nelbe Jacundino derrotou Michel “Vereador” Silva por decisão dividida dos jurados
Jhonatan “Tico” Conceição derrotou Demison Rodrigues por nocaute no 8R
Robson “O Brabo” Pinheiro derrotou Demeson “Pendragon” dos Santos por decisão unânime dos jurados
Dan Bastieri derrotou Mirela Vargas por decisão unânime dos jurados
Card preliminar
Rafael “Head Hunter” Bombonatti derrotou Filipe Maldonado após desistência no 2R
Eduardo “Maguila” Martins derrotou Diego “Ulfer” Gomes por nocaute no 3R
Julia Vitória derrotou Thais Duarte por decisão unânime dos jurados
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