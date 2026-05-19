Pan-Americano 2026 agitou o CEFAN, na Penha, durante todo o fim de semana (Foto: CBJJD)
Realizado em parceria entre a CBJJD e a Marinha do Brasil, através do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o campeonato marcou também o início de uma nova fase da entidade após os ajustes no calendário causados pelo incidente no Velódromo. O espaço chamou atenção pela estrutura, organização e conforto para atletas, equipes e familiares.
“Foi um grande evento, com mais de dois mil atletas, um público enorme de famílias e crianças, e isso é fruto da parceria entre CBJJD e Marinha através do CEFAN. Tivemos alto nível técnico, estrutura de primeira e é importante dizer que estaremos sempre de portas abertas para a Confederação”, destacou o Comandante Marcus Zarath, que também é faixa-preta.
Presidente da CBJJD, Rogério Gavazza celebrou o sucesso da adaptação e reforçou a sequência da temporada no novo palco. “Fomos surpreendidos com o incidente no Velódromo e tivemos que correr para adaptar nosso calendário, contando com o suporte do CEFAN nesse processo. É um ginásio maravilhoso, que vai receber mais cinco eventos até o fim de 2026 e contamos com a presença de todos”, afirmou.
Além de Gavazza e Zarath, o Pan-Americano contou com as presenças ilustres de Carlão Barreto, diretor técnico da CBJJD, Sylvio Behring, vice-presidente, entre outros nomes importantes do Jiu-Jitsu carioca e brasileiro.
GFTeam e Viper BJJ brilham entre as equipes
Dentro dos tatames, a GFTeam mostrou mais uma vez sua força e conquistou o título geral (juvenil, adulto e master) por equipes no Pan-Americano. A Double Five ficou com a segunda colocação, seguida pela Viper BJJ, Projeto Gerando Vida e Fábrica de Monstro BJJ, que completaram o Top 5.
No kids, da classe pré-mirim ao infanto-juvenil, quem brilhou foi a Viper BJJ, campeã da etapa. O Instituto Vencedores em Cristo ficou em segundo lugar, enquanto GFTeam, Geração UPP e Top Brother fecharam o pódio das melhores equipes em mais um fim de semana de sucesso absoluto para o Jiu-Jitsu brasileiro.
Já nos absolutos, na faixa-preta, ouro para Juan Dias (CheckMat) no adulto, Raphael Guerra (Double Five) no master 1/2 e Sergio Britos (IVC) no master 3/4/5/6. Ainda no adulto, outros campeões foram o faixa-azul Reinaldo Neto (Double Five), o faixa-roxa Aluizio Campos (GFTeam) e o faixa-marrom Gabriel Rego (GFTeam). No juvenil, quem brilhou foi o faixa-azul Lucas Freitas (Nova União), um dos representantes da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team.
Entre as mulheres, Maria Eduarda (Viper BJJ) venceu o peso aberto na faixa-azul adulto, enquanto Gabrielly Oliveira (FJU BJJ) foi a grande campeã na faixa-roxa.
Passado o Pan-Americano, a CBJJD agora retoma suas atividades nos dias 6 e 7 de junho, com o Cabo Frio International Cup, e 20 de junho, com o Estadual de Jiu-Jitsu Desportivo (juvenil, adulto e master). Mais informações no site www.cbjjd.com.br.
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