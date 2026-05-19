Pan-Americano 2026 agitou o CEFAN, na Penha, durante todo o fim de semana - (Foto: CBJJD)

Pan-Americano 2026 agitou o CEFAN, na Penha, durante todo o fim de semana (Foto: CBJJD)

Publicado 19/05/2026 13:00 | Atualizado 19/05/2026 16:52

O Pan-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo 2026 foi um verdadeiro espetáculo no último fim de semana (16 e 17/05), consolidando mais uma vez a força do Circuito Rio Mineirinho. Válido como a quarta etapa da temporada, o evento reuniu mais de 2 mil atletas no CEFAN, na Penha, em um ambiente de alto nível técnico, arquibancadas cheias e grandes disputas do kids ao master.



Realizado em parceria entre a CBJJD e a Marinha do Brasil, através do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o campeonato marcou também o início de uma nova fase da entidade após os ajustes no calendário causados pelo incidente no Velódromo. O espaço chamou atenção pela estrutura, organização e conforto para atletas, equipes e familiares.



“Foi um grande evento, com mais de dois mil atletas, um público enorme de famílias e crianças, e isso é fruto da parceria entre CBJJD e Marinha através do CEFAN. Tivemos alto nível técnico, estrutura de primeira e é importante dizer que estaremos sempre de portas abertas para a Confederação”, destacou o Comandante Marcus Zarath, que também é faixa-preta.



Presidente da CBJJD, Rogério Gavazza celebrou o sucesso da adaptação e reforçou a sequência da temporada no novo palco. “Fomos surpreendidos com o incidente no Velódromo e tivemos que correr para adaptar nosso calendário, contando com o suporte do CEFAN nesse processo. É um ginásio maravilhoso, que vai receber mais cinco eventos até o fim de 2026 e contamos com a presença de todos”, afirmou.