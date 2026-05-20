Cássio Barão que manter boa fase no LFA 234 (Foto: Divulgação)
Aos 30 anos, Barão soma nove vitórias na carreira, oito delas conquistadas por via rápida, além de um empate e apenas uma derrota no cartel profissional. No LFA, venceu duas das últimas três lutas. Quando o assunto é lutar em Cajamar, o retrospecto chama ainda mais atenção. Atuando na cidade pelo evento, ele segue invicto, com duas vitórias e um empate.
“Eu sou nascido e criado em Cajamar. Minha família inteira é de Cajamar, meus amigos também. Estudei na cidade a minha vida toda, me formei aí e comecei a treinar ainda em 2004”, lembrou.
Lutar diante de sua torcida, segundo o atleta, tem peso importante na motivação para o combate. Barão acredita que o carinho do público ajuda a transformar suas apresentações em casa em noites especiais.
“Receber o apoio do público e lutar perto dos amigos e familiares faz muita diferença. Isso motiva a chegar ainda mais focado e determinado. Quando o Cássio Barão luta em Cajamar, o ginásio lota. Tenho muito orgulho dessa conexão com o público daqui”, concluiu.
Sem competir no MMA desde 2025, o lutador afirma que o período afastado serviu para dar atenção à família, mas garante que permaneceu ativo nos treinos e em outras modalidades de combate.
“Eu tirei um tempo para cuidar um pouco da minha filha e da minha família. Só que nunca fiquei parado. Lutei campeonatos de jiu-jitsu, de boxe, disputei cinturão e ganhei também. Sempre estive na ativa”, afirmou.
Barão também vive uma transformação pessoal que, segundo ele, teve impacto direto na forma como passou a enxergar a própria carreira. Pai de Celine, de 2 anos, o lutador conta que a filha passou a ocupar papel central em sua rotina e na motivação para voltar ao MMA em uma nova fase da vida.
“Minha filha mudou completamente a minha vida. Hoje tudo o que eu faço é em prol dela. A Celine está comigo o tempo inteiro, nos treinos, no trabalho e até nos campeonatos. Ela já começou a treinar jiu-jitsu e acompanha tudo de perto. Acho que essa nova fase vai mostrar uma versão minha muito mais forte e preparada psicologicamente”, afirmou.
Segundo o lutador, a expectativa é apresentar uma versão mais madura dentro do cage, sem abrir mão do estilo agressivo que marcou sua trajetória.
“Pode esperar um Cássio mais inteligente, mais esperto e mais maduro. Mas sempre agressivo, buscando dar show para o público”, disse.
Sobre o confronto contra João Souza, o atleta acredita em uma luta movimentada desde os primeiros minutos. Para ele, o perfil ofensivo dos dois competidores aumenta a possibilidade de um combate intenso.
“Ele é um atleta experiente, bem rodado, e está voltando com muita vontade. Somos dois caras que gostamos de ir para cima. Tenho certeza de que pode ser uma das melhores lutas da noite”, analisou.
Confiante no trabalho feito durante a preparação, Barão acredita que o caminho para a vitória passa pelos espaços deixados pelo adversário ao longo da luta.
“Seguindo toda a estratégia e o treinamento, eu me vejo vencendo por nocaute, aproveitando os erros dele”, projetou.
Esta será a 12ª edição do LFA realizada em Cajamar, em parceria com a Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade do município, oferecido pela Monster Energy.
Em parceria com a Prefeitura de Cajamar e o Fundo Social de Solidariedade do município, a entrada para o evento será garantida mediante a troca do ingresso online por 1 pacote de absorvente feminino. Tudo o que for arrecadado será destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Os ingressos solidários já estão disponíveis pelo link https://www.sympla.com.br/evento/lfa-234/3417513.
Confira abaixo o card do evento (sujeito a alterações):
LFA 234
Ginásio do Polvilho, Cajamar, SP
Sexta-feira, 29 de maio de 2026
Título mundial meio-pesado: Lucas Fernando vs. Leon Soares
Título interino peso leve: Jefferson Nascimento vs. Gian Maurente
Meio-médio: Reginaldo Junior vs. Claudio Nardo
Peso-galo: Matheus Soares vs. Edson dos Anjos
Peso leve: Juliano Prescendo vs. Leonardo Cavalheiro
Peso médio: Gustavo Rocha vs. Thiago Vinicius
Peso-pena: Icaro Brito vs. Edgar Oliveira
Peso combinado: Cassio Barao vs. Joao Souza
Peso-mosca: Thiago Taveira vs. Ivan Alves
Peso médio: Douglas da Lapa vs. Emerson Richard
Peso-pena: Eduardo Dutra vs. Stefan Magalhães
Peso-mosca: Jean Sevalho vs. Douglas da Silva
Peso médio: Felipe Rosa vs. Celito Nascimento
Peso-palha: Laryssa Leila vs. Laisa Silva
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.