Cássio Barão que manter boa fase no LFA 234 - (Foto: Divulgação)

Cássio Barão que manter boa fase no LFA 234 (Foto: Divulgação)

Publicado 20/05/2026 14:00 | Atualizado 20/05/2026 14:45

O LFA 234 terá um anfitrião em ação no próximo dia 29 de maio, no Ginásio do Polvilho, em Cajamar, interior de São Paulo. Nascido e criado na cidade, o peso leve Cássio Barão retorna ao cage diante da torcida local para enfrentar João Souza em uma das atrações do evento.



Aos 30 anos, Barão soma nove vitórias na carreira, oito delas conquistadas por via rápida, além de um empate e apenas uma derrota no cartel profissional. No LFA, venceu duas das últimas três lutas. Quando o assunto é lutar em Cajamar, o retrospecto chama ainda mais atenção. Atuando na cidade pelo evento, ele segue invicto, com duas vitórias e um empate.



“Eu sou nascido e criado em Cajamar. Minha família inteira é de Cajamar, meus amigos também. Estudei na cidade a minha vida toda, me formei aí e comecei a treinar ainda em 2004”, lembrou.



Lutar diante de sua torcida, segundo o atleta, tem peso importante na motivação para o combate. Barão acredita que o carinho do público ajuda a transformar suas apresentações em casa em noites especiais.



“Receber o apoio do público e lutar perto dos amigos e familiares faz muita diferença. Isso motiva a chegar ainda mais focado e determinado. Quando o Cássio Barão luta em Cajamar, o ginásio lota. Tenho muito orgulho dessa conexão com o público daqui”, concluiu.