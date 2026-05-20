John Lineker será uma das principais atrações do Liga Monstro Combate - (Foto: Divulgação)

John Lineker será uma das principais atrações do Liga Monstro Combate (Foto: Divulgação)

Publicado 20/05/2026 08:00

Depois de quase dois anos longe das competições e sem lutar no Brasil desde 2019, o paranaense John Lineker está de volta. Ex-campeão do ONE Championship e com passagem marcante pelo UFC, o atleta de Paranaguá será uma das atrações da estreia do Liga Monstro Combate, no próximo dia 6 de junho, em Curitiba. Desta vez, o desafio será no boxe profissional, contra o experiente Rogério Garotão, em disputa pelo cinturão até 64 kg.



Reconhecido pelo estilo agressivo e pela potência nas mãos, Lineker, não à toa chamado de “Mãos de Pedra", construiu a carreira no MMA com base em um boxe técnico, veloz e pressão constante sobre os adversários. Sua última luta aconteceu em janeiro de 2024. Desde então, segundo ele, o período longe dos ringues serviu para amadurecimento e evolução.



“Fiquei sem lutar desde 2024, mas nunca fiquei parado. Esses dois anos de hiato serviram pra eu amadurecer ainda mais, cuidar do corpo, da mente e evoluir como atleta. Continuei treinando forte todos os dias, aperfeiçoei meu boxe, minha movimentação, minha preparação física e também aproveitei pra ficar mais próximo da minha família. Foi um período de aprendizado e evolução. Quem acha que eu fiquei parado, vai se surpreender”, afirmou.

Aos 35 anos, o lutador garante que o público verá uma versão ainda mais completa dentro do ringue.“Em 2026 podem esperar a melhor versão do John Lineker. Mais experiente, mais inteligente e com a mesma agressividade de sempre. A essência do ‘Mão de Pedra’ continua aqui, mas agora ainda mais preparado. Eu tô com fome de vitória, fome de mostrar meu valor e provar mais uma vez porque meu nome é respeitado no mundo da luta.”O retorno em solo brasileiro também carrega peso emocional para o atleta, que não compete no país há sete anos. Natural de Paranaguá, no litoral do Paraná, Lineker acredita que terá apoio em massa na arena.“Voltar a lutar no Brasil depois de tantos anos tem um significado muito especial pra mim. Desde 2019 eu não sinto essa energia da torcida brasileira tão perto, da minha família ali acompanhando ao vivo, da galera que sempre me apoiou desde o começo da caminhada. Lutar em casa é diferente. A emoção bate mais forte.”“Pode ter certeza que Paranaguá vai estar em peso na arena. Minha cidade sempre me abraçou, sempre acreditou em mim, e eu sinto esse carinho em cada mensagem, em cada apoio. Isso me motiva ainda mais a entrar lá dentro e dar espetáculo. Quero representar Paranaguá da melhor maneira possível.”Mesmo vindo do MMA, Lineker acredita que a experiência acumulada ao longo da carreira pode fazer diferença em uma luta disputada exclusivamente nas regras do boxe.“Todo mundo conhece meu boxe no MMA, sabe da pressão, da potência e da agressividade que eu levo pra luta. Mas agora, lutando 100% nas regras do boxe, as pessoas vão ver ainda mais da minha técnica, da minha leitura de luta e da minha mão pesada. Eu me preparei muito sério pra isso. Espero uma grande guerra e estou pronto pra fazer uma grande apresentação.”Sobre o confronto diante de Rogério Garotão, o ex-campeão do ONE deixou claro qual será sua postura no ringue.“Meu adversário pode esperar pressão o tempo inteiro. Pode esperar um cara que vai andar pra frente, buscar o nocaute e lutar com o coração. Eu respeito qualquer adversário, mas quando eu entro no ringue, eu entro pra vencer. E dia 6 de junho, o público pode esperar o John Lineker de verdade: agressivo, focado e pronto pra dar show.”A primeira edição do Liga Monstro Combate chega ao mercado apostando em um formato que mistura MMA, boxe e entretenimento. O evento terá 13 lutas e duas disputas de cinturão. Na luta principal, Elizeu Capoeira enfrenta o americano Jesse Taylor pelo título inaugural dos meio-médios em um duelo entre veteranos do UFC.Além de Lineker, o card também contará com nomes conhecidos do público, como João Zeferino e Rafael Cerqueira, além de combates de boxe com influenciadores.O card principal terá transmissão ao vivo pela RedeTV!. Já as lutas preliminares serão exibidas no streaming da emissora, entre aplicativo e YouTube, plataforma que reúne cerca de 14 milhões de inscritos. Os ingressos estão à venda no link https://www.bilheteriadigital.com/liga-monstro-combate-06-de-junho.