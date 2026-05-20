Troféu da Copa do Mundo: torneio vive apreensão com pessoas vindas da RD CongoFabrice Coffrini / AFP
Surto de ebola na RD Congo preocupa Fifa e EUA para a Copa do Mundo
Entidade máxima do futebol busca por segurança sanitária a menos de um mês para o torneio
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Seleção está no Grupo B, ao lado de Canadá, Bósnia e Catar
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