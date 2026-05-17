Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS - AFP

Tedros Adhanom, diretor-geral da OMSAFP

Publicado 17/05/2026 09:33

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou neste domingo (17) emergência de saúde pública de importância internacional por causa do surto de Ebola em países da África. Apesar do alerta, o caso não constitui os critérios para uma emergência de pandemia.

"Na sua decisão, o diretor-geral da OMS considerou, entre outros, informações enviadas pelos Estados Membros - a República Democrática do Congo e Uganda -, os princípios científicos, bem como as evidências científicas disponíveis e outras informações relevantes; e avaliou o risco para a saúde humana, o risco de propagação internacional da doença e o risco de interferência no tráfego internacional", diz o comunicado.

O surto de ebola que afeta a República Democrática do Congo já teria provocado 88 mortes, segundo dados divulgados neste sábado (16), assim como um óbito em Uganda. As análises laboratoriais concluíram que se trata da cepa Bundibugyo do vírus.



Até o momento, foram registradas 88 mortes provavelmente causadas pelo Ebola, de um total de 336 casos suspeitos, segundo um balanço divulgado neste sábado pelo Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças, agência de saúde da União Africana com sede em Adis Abeba.



Como o foco da epidemia se encontra em uma área de difícil acesso, poucas amostras puderam ser analisadas em laboratório e os balanços se baseiam principalmente em casos suspeitos.



Não existe vacina contra essa variante nem mesmo "tratamento específico", lembrou neste sábado, em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde congolês, Samuel Roger Kamba. "Com esta cepa, a taxa de letalidade é muito alta, pode atingir 50%", destacou o ministro.



O episódio mais recente da febre hemorrágica altamente contagiosa, declarado em agosto de 2025 no centro do país e contido em dezembro, deixou pelo menos 34 mortos. A epidemia mais letal na República Democrática do Congo, entre 2018 e 2020, provocou quase 2.300 mortes entre 3.500 doentes.



A transmissão do vírus entre humanos ocorre por meio de fluidos corporais ou por exposição ao sangue de uma pessoa infectada, viva ou morta. As pessoas infectadas só se tornam contagiosas após o surgimento dos sintomas, com um período de incubação de até 21 dias.



No Congo, as autoridades fizeram poucos testes laboratoriais na capital, Kinshasa. Mas, segundo os primeiros resultados, com oito casos confirmados de ebola entre 13 amostras analisadas e um número elevado de casos suspeitos, a epidemia parece propagar-se rapidamente.



O Ministério da Saúde de Uganda informou nesta sexta-feira (15) a morte, em decorrência do vírus, de um congolês de 59 anos na quinta-feira em um hospital de Kampala, a capital do país. O ministério ressaltou que, até o momento, não foi registrado nenhum "caso local".