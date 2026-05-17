Epstein foi preso em julho de 2019, em Nova York, sob novas acusações de tráfico sexual de menores - Reprodução Twitter

Epstein foi preso em julho de 2019, em Nova York, sob novas acusações de tráfico sexual de menoresReprodução Twitter

Publicado 17/05/2026 11:28

O Ministério Público de Paris declarou, neste domingo (17), que novas supostas vítimas do criminoso sexual americano Jeffrey Epstein procuraram o órgão. O MP de Paris abriu uma investigação por "tráfico de seres humanos" depois que o governo dos Estados Unidos divulgou milhares de arquivos do processo do criminoso sexual, falecido em 2019.

O objetivo da ação é identificar pessoas que poderiam ter auxiliado Epstein na execução de seis crimes na França, incluindo, por exemplo, os responsáveis por apresentar-lhe as vítimas.

"Nenhuma das pessoas suscetíveis de serem investigadas foi interrogada até o momento", disse a promotora Laure Beccau à rádio RTL.

Quase 20 vítimas se manifestaram, incluindo 10 das quais o MP não tinha conhecimento.

"Recuperamos o computador de Epstein, seus aparelhos telefônicos, suas agendas de endereços" e eles estão sendo novamente analisados, indicou Beccau.

Segundo ela, quando os investigadores tiverem conhecimento "completo" das relações "de Epstein com os outros protagonistas" de sua rede na França, os "acusados serão interrogados".