Epstein foi preso em julho de 2019, em Nova York, sob novas acusações de tráfico sexual de menoresReprodução Twitter
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