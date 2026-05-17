Vídeo publicado por Zelensky mostra bombardeios à RússiaReprodução / X
Our responses to Russia’s prolongation of the war and its attacks on our cities and communities are entirely justified. This time, Ukrainian long-range sanctions reached the Moscow region, and we are clearly telling the Russians: their state must end its war. Ukrainian drone and… pic.twitter.com/BVFJ1BJQ1i— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2026
As interceptações, muito acima das poucas dezenas registradas habitualmente, aconteceram em 14 regiões russas, assim como sobre a anexada Crimeia e os mares Negro e de Azov, informou o ministério na plataforma de mensagens russa Max.
Zelensky afirmou que o ataque com drones de Kiev contra a Rússia foi "completamente justificado", poucos dias após um ataque russo que deixou 24 mortos na capital ucraniana.
"Nossas respostas à prolongação da guerra por parte da Rússia e a seus ataques contra nossas cidades e comunidades são completamente justificadas", afirmou nas redes sociais. Zelensky acrescentou que desta vez os ucranianos estão "dizendo claramente aos russos: seu Estado deve acabar com a guerra".
Moscou e sua região foram particularmente afetadas. Os ataques deixaram três mortos nas imediações da capital e outra vítima fatal na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia.
Na região ao redor da capital, várias residências e infraestruturas foram danificadas e quatro pessoas ficaram feridas.
Mais de 80 drones foram interceptados em Moscou e um ataque deixou 12 feridos, "a maioria operários" de uma obra próxima a uma refinaria, segundo o prefeito Sergei Sobyanin. "A produção da refinaria não foi afetada. Três edifícios residenciais foram atingidos", afirmou o prefeito.
Por sua vez, a Força Aérea ucraniana afirmou neste domingo que interceptou 279 drones de ataque e dispositivos russos de um total de 287 lançados durante a noite.
Setor de energia no alvo
Kiev afirma que mira áreas militares, mas também alvos do setor de energia, para tentar reduzir a possibilidade de Moscou financiar sua ofensiva.
A região da capital ucraniana é alvo constante de ataques com drones, mas Moscou, que fica a mais de 400 quilômetros da fronteira ucraniana, é um alvo muito menos frequente.
Zelensky disse nesta sexta-feira (15) que o país tinha "motivos para responder mirando na indústria petrolífera russa, sua produção militar e contra aqueles que são diretamente responsáveis pelos crimes de guerra cometidos contra a Ucrânia e os ucranianos".
Os dois países retomaram os bombardeios durante a noite de segunda-feira, quando expirou uma trégua de três dias negociada com a mediação dos Estados Unidos por ocasião das comemorações, na Rússia, do fim da Segunda Guerra Mundial.
As negociações, com mediação de Washington, estão suspensas desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada no fim de fevereiro com os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã.
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