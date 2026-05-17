Motorista tentou fugir do local, mas foi detido por transeuntesReprodução / Redes sociais
Atropelamento deixa oito feridos na Itália
Motorista tem histórico de problemas de saúde mental
Atropelamento deixa oito feridos na Itália
Motorista tem histórico de problemas de saúde mental
Seis manifestantes são presos após exibirem bandeira da Palestina na Torre Eiffel
Ativistas foram detidos por 'entrada não autorizada em local confidencial' e por 'colocar em risco a vida de outras pessoas'
Putin visitará a China poucos dias depois de viagem de Trump
Encontro de russo com Xi Jinping deverá tratar da cooperação econômica e comercial entre os países
Segundo na linha de comando do Estado Islâmico é morto na Nigéria
Líder de grupo terrorista foi assassinado em operação conjunta com os EUA
Acidente entre trem e ônibus deixa oito mortos e mais de 30 feridos na Tailândia
Composição colidiu com veículos em cruzamento
Taiwan afirma que é uma nação 'soberana' após advertência de Trump
Presidente americano disse que não apoiará declaração de independência da ilha
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.