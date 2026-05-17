Motorista tentou fugir do local, mas foi detido por transeuntes - Reprodução / Redes sociais

Motorista tentou fugir do local, mas foi detido por transeuntesReprodução / Redes sociais

Publicado 17/05/2026 07:38 | Atualizado 17/05/2026 08:06

Um motorista com histórico de problemas de saúde mental atropelou vários pedestres na tarde deste sábado (16), no centro de Modena, norte da Itália. Oito pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave.

O motorista, um cidadão italiano de origem marroquina, de cerca de 30 anos, atropelou vários pedestres antes de bater em uma vitrine, chocando de frente com uma mulher, declarou a prefeita Fabrizia Triolo, em coletiva de imprensa.

O homem tentou fugir do local, mas foi perseguido e detido por quatro transeuntes; então sacou uma faca e feriu um deles.

Oito pessoas — entre elas um cidadão alemão e outro polonês — foram levadas ao hospital; quatro delas encontram-se em estado grave. Uma das pessoas feridas teve ambas as pernas amputadas.

O motorista — um economista, nascido em 1995 — não tinha antecedentes policiais, mas havia passado por um episódio de "transtorno psicológico" em 2022, indicou Triolo.

"Ele havia recebido tratamento em um centro de saúde mental por transtornos esquizoides, mas perdemos o contato com ele após aquele período inicial de observação em um centro assistencial", acrescentou. Segundo a prefeita, o motorista não se encontrava sob efeito de "substâncias psicotrópicas" no momento dos fatos. Sua residência, localizada perto de Modena, foi revistada.

"O motorista parecia drogado ou alcoolizado, não parecia estar em condições normais. O carro soltava fumaça; abri a porta e ele saiu correndo. Quatro ou cinco pessoas corremos atrás dele. Ele sacou uma faca, mas conseguimos derrubá-lo no chão", acrescentou uma testemunha.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestou solidariedade "às pessoas feridas e às suas famílias" e seu "agradecimento aos cidadãos que intervieram com coragem para deter o responsável, assim como às forças de segurança por sua atuação".