Ônibus começou a pegar fogo segundos depois da batidaReprodução / Redes sociais
Breaking— LogicBaaz (@LogicBaaaz) May 16, 2026
Multiple fatalities after train slams into bus sparking fiery crash at Makkasan Railway in Bangkok pic.twitter.com/dDuWAmzkKQ
O acidente aconteceu durante a tarde, em um cruzamento muito movimentado no centro da capital tailandesa.
"Eu vi a colisão. As chamas se espalharam em questão de segundos. Eu estava com minha filha e fomos embora imediatamente. Não tive coragem de olhar para trás para ver se havia vítimas", disse uma testemunha ao canal público ThaiPBS.
O primeiro-ministro do país, Anutin Charnvirakul, ordenou uma investigação para determinar as causas do acidente.
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