Ônibus começou a pegar fogo segundos depois da batida - Reprodução / Redes sociais

Ônibus começou a pegar fogo segundos depois da batidaReprodução / Redes sociais

Publicado 16/05/2026 08:54

Pelo menos oito pessoas morreram e 35 ficaram feridas neste sábado (16) após a colisão entre um trem de carga e um ônibus, em Bangkok, capital da Tailândia, informaram os serviços de emergência tailandeses.

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Multiple fatalities after train slams into bus sparking fiery crash at Makkasan Railway in Bangkok pic.twitter.com/dDuWAmzkKQ — LogicBaaz (@LogicBaaaz) May 16, 2026

"Oito pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas. O incêndio já foi apagado e estamos tentando encontrar os cadáveres", disse à reportagem o chefe de polícia de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.



O acidente aconteceu durante a tarde, em um cruzamento muito movimentado no centro da capital tailandesa.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o trem se aproximando a uma velocidade moderada de uma passagem de nível, onde sofre a colisão com o ônibus, que pegou fogo. O incêndio foi rapidamente controlado e a área isolada para permitir o trabalho dos socorristas.



"Eu vi a colisão. As chamas se espalharam em questão de segundos. Eu estava com minha filha e fomos embora imediatamente. Não tive coragem de olhar para trás para ver se havia vítimas", disse uma testemunha ao canal público ThaiPBS.



O primeiro-ministro do país, Anutin Charnvirakul, ordenou uma investigação para determinar as causas do acidente.

