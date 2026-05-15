Trump permitiu que a Nvidia vendesse produtos para a China, gerando um aumento temporário no preço de suas ações AFP
Trump é acusado de corrupção no mercado de ações
Oposição democrata alega que presidente dos EUA beneficiou Nvidia para valorizar propositalmente ações compradas por ele
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Sonda da Nasa pega impulso gravitacional em Marte rumo a asteroide rico em ouro e outros metais
Corpo celeste rochoso foi descoberto em 1852 e batizado como Psiquê, em homenagem a deusa da mitologia grega
Cessar-fogo entre Israel e Líbano é prorrogado por 45 dias
Em negociações marcadas para os dias 2 e 3 de junho, o Departamento de Estado dos EUA espera alcançar acordo político permanente
Exército de Israel anuncia ter atacado em Gaza chefe do braço armado do Hamas
Netanyahu instruiu ofensiva
Irã amplia liberação de navios no Estreito de Ormuz após meses de restrições
Guarda Revolucionária afirma que mais países aceitaram novos protocolos iranianos para navegação na rota estratégica do petróleo
Netanyahu diz que Israel controla 60% da Faixa de Gaza após avanço militar
Declaração do premiê sugere expansão das tropas além da área prevista no acordo de cessar-fogo firmado com o Hamas
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