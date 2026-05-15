Sonda da Nasa que busca explorar o asteroide Psiquê foi lançada em 2023Unsplash
Sonda da Nasa pega impulso gravitacional em Marte rumo a asteroide rico em ouro e outros metais
Corpo celeste rochoso foi descoberto em 1852 e batizado como Psiquê, em homenagem a deusa da mitologia grega
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Cessar-fogo entre Israel e Líbano é prorrogado por 45 dias
Em negociações marcadas para os dias 2 e 3 de junho, o Departamento de Estado dos EUA espera alcançar acordo político permanente
Exército de Israel anuncia ter atacado em Gaza chefe do braço armado do Hamas
Netanyahu instruiu ofensiva
Irã amplia liberação de navios no Estreito de Ormuz após meses de restrições
Guarda Revolucionária afirma que mais países aceitaram novos protocolos iranianos para navegação na rota estratégica do petróleo
Netanyahu diz que Israel controla 60% da Faixa de Gaza após avanço militar
Declaração do premiê sugere expansão das tropas além da área prevista no acordo de cessar-fogo firmado com o Hamas
Governo dos EUA quer indiciar ex-presidente cubano Raúl Castro
Possível acusação estaria relacionada à derrubada de dois aviões civis em 1996
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