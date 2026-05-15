Netanyahu fez declaração durante cerimônia do Dia de JerusalémArquivo / AFP
Netanyahu diz que Israel controla 60% da Faixa de Gaza após avanço militar
Declaração do premiê sugere expansão das tropas além da área prevista no acordo de cessar-fogo firmado com o Hamas
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Governo dos EUA quer indiciar ex-presidente cubano Raúl Castro
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Avião presidencial decolou do Aeroporto Internacional de Pequim-Capital às 14h40 locais (3h40 de Brasília) com destino a Washington
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