Netanyahu fez declaração durante cerimônia do Dia de Jerusalém - Arquivo / AFP

Netanyahu fez declaração durante cerimônia do Dia de JerusalémArquivo / AFP

Publicado 15/05/2026 11:24

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirma que suas tropas controlam 60% da Faixa de Gaza, o que sugere que avançaram para uma zona do território palestino mais ampla do que previsto no plano de cessar-fogo de outubro.

"Houve quem dissesse: vão embora, vão embora! Não fomos. Hoje controlamos 60%; amanhã veremos", declarou Netanyahu na quinta-feira (14), em uma cerimônia por ocasião do Dia de Jerusalém.

Segundo os termos do cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos entre Israel e o movimento palestino Hamas, em vigor desde outubro, as forças israelenses deveriam retirar-se até uma chamada "Linha Amarela" em Gaza, o que deixava sob seu controle mais de 50% do território palestino.

Vários meios de comunicação noticiaram recentemente o avanço das tropas em direção a uma nova "Linha Laranja".

A primeira fase da trégua permitiu a libertação dos últimos reféns capturados nos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 em solo israelense, que desencadearam uma guerra em Gaza, em troca de palestinos detidos por Israel.

A segunda fase inclui o desarmamento do Hamas e a retirada gradual do Exército israelense da Faixa de Gaza. Segundo a imprensa israelense, se o Hamas recusar a desarmar-se, os militares podem retomar os combates.