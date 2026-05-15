Rubio negou qualquer referência ao líder venezuelano - Reprodução/ internet

Rubio negou qualquer referência ao líder venezuelanoReprodução/ internet

Publicado 15/05/2026 07:42

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, negou ter se inspirado no deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro no momento de escolher a roupa que aparece em uma foto que viralizou na internet.

Uma imagem de Rubio com um conjunto esportivo cinza da Nike durante um voo para a China ao lado do presidente Donald Trump agitou as redes sociais.

A roupa, da mesma marca e cor, é similar ao modelo Nike Tech Fleece que Maduro utilizava quando foi fotografado algemado em um helicóptero, depois que as forças norte-americanas o capturaram em Caracas e o levaram para Nova York para ser julgado por narcotráfico.

Steven Cheung, diretor de comunicação da Casa Branca, publicou nas redes sociais que Rubio estava utilizando o Nike Tech 'Venezuela' no Air Force One.

Em suas primeiras declarações públicas sobre a foto viral, Rubio deixou claro que não tinha Maduro em mente.

"Sabe de uma coisa? Ele me copiou porque eu já tinha antes. Quer dizer, eu não sei quando ele comprou o dele", disse Rubio sobre Maduro em entrevista ao canal NBC em Pequim.

"A conclusão é que é um conjunto esportivo, que é confortável", afirmou o secretário de Estado. "Não havia nenhuma mensagem. Eu nem sabia que ele estava tirando a foto".

Rubio, cubano-americano, é um inimigo ferrenho da esquerda latino-americana e ajudou a estabelecer as bases para a operação de 3 de janeiro destinada a derrubar Maduro.

A Justiça dos Estados Unidos acusou o ex-presidente venezuelano e sua esposa de tráfico de drogas, o que eles negam.

A vice-presidente de Maduro, Delcy Rodríguez, assumiu o governo da Venezuela com o apoio dos Estados Unidos.