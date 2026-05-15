Rubio negou qualquer referência ao líder venezuelanoReprodução/ internet
Marco Rubio viraliza ao usar agasalho semelhante ao de Nicolás Maduro
Foto do secretário de Estado dos EUA com conjunto da Nike gerou comparações nas redes sociais
Trump adverte Taiwan contra uma declaração de independência
Líder do governo chinês pressionou Washington a não apoiar a ilha
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Presidente acusou o jornal The New York Times e o jornalista David Sanger de distorcerem fatos sobre o conflito no Oriente Médio
Trump é acusado de corrupção no mercado de ações
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Corpo celeste rochoso foi descoberto em 1852 e batizado como Psiquê, em homenagem a deusa da mitologia grega
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Em negociações marcadas para os dias 2 e 3 de junho, o Departamento de Estado dos EUA espera alcançar acordo político permanente
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