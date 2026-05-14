Guarda Costeira usa música do NSYNC em vídeo de operação no Caribe - Reprodução / Guarda Costeira dos EUA

Guarda Costeira usa música do NSYNC em vídeo de operação no CaribeReprodução / Guarda Costeira dos EUA

Publicado 14/05/2026 18:48

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou nas redes sociais, nesta quinta-feira (14), um vídeo da interceptação a três embarcações suspeitas no Caribe, próximo à costa de Cartagena, na Colômbia. O áudio escolhido, no entanto, chamou a atenção dos internautas.



No vídeo, que mostra atiradores de elite disparando contra uma das embarcações, a música “Bye Bye Bye”, da extinta boy band NSYNC – a qual o cantor Justin Timberlake fez parte – dá um tom irônico. Ao fim das imagens, uma foto dos barcos pegando fogo ganharam a legenda “bye bye”, ou “tchau tchau”, em português.



Segundo a Guarda Costeira, as embarcações transportavam quase três quilos de cocaína, avaliadas em quase US$ 45,8 milhões, ou R$ 229 milhões, na cotação atual. A ação aconteceu na última sexta-feira (8).



Após ordem de parada, um dos barcos apresentou resistência, sendo necessária a atuação dos atiradores, que dispararam contra os motores. As outras duas embarcações colaboraram e pararam quando foram instruídas.



Nas imagens, é possível ver que os agentes jogam coletes salva-vidas para os homens que estavam nas embarcações. Não há especificação de quantos eram, mas todos foram resgatados sem ferimentos.



Depois que as pessoas deixaram os barcos, a Guarda Costeira explodiu as embarcações.