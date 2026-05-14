Guarda Costeira usa música do NSYNC em vídeo de operação no CaribeReprodução / Guarda Costeira dos EUA
No vídeo, que mostra atiradores de elite disparando contra uma das embarcações, a música “Bye Bye Bye”, da extinta boy band NSYNC – a qual o cantor Justin Timberlake fez parte – dá um tom irônico. Ao fim das imagens, uma foto dos barcos pegando fogo ganharam a legenda “bye bye”, ou “tchau tchau”, em português.
Segundo a Guarda Costeira, as embarcações transportavam quase três quilos de cocaína, avaliadas em quase US$ 45,8 milhões, ou R$ 229 milhões, na cotação atual. A ação aconteceu na última sexta-feira (8).
Após ordem de parada, um dos barcos apresentou resistência, sendo necessária a atuação dos atiradores, que dispararam contra os motores. As outras duas embarcações colaboraram e pararam quando foram instruídas.
Nas imagens, é possível ver que os agentes jogam coletes salva-vidas para os homens que estavam nas embarcações. Não há especificação de quantos eram, mas todos foram resgatados sem ferimentos.
Depois que as pessoas deixaram os barcos, a Guarda Costeira explodiu as embarcações.
Relentless operations to stop narco-terrorism.@USCGSoutheast crews aboard CGC Tahoma and an embarked helicopter seized approximately 6,085 pounds of cocaine worth nearly $45.8 million Saturday after stopping three vessels off the coast of Colombia. The interdiction required… pic.twitter.com/5unto8ycBr— U.S. Coast Guard (@USCG) May 14, 2026
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