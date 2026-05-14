O vídeo do homem sendo jogado pela força dos ventos ganhou destaque nas redes sociais - X (antigo Twitter)/Reprodução

O vídeo do homem sendo jogado pela força dos ventos ganhou destaque nas redes sociaisX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 14/05/2026 11:10

São Paulo - Vídeo que circula na internet mostra um homem sendo arremessado pela força do vento durante uma tempestade no norte da Índia. Chuvas intensas e raios deixaram ao menos 96 mortos na região, segundo informações de autoridades locais divulgadas nesta quinta-feira, 14. Os fenômenos também deixaram mais de 50 feridos após atingirem diversos distritos do estado de Uttar Pradesh, o mais populoso do país, na noite da última quarta-feira, 13.

This real video shows a person being thrown into the air while holding onto a tin roof as strong winds tore it off a house during the storm in Bareilly, Uttar Pradesh, India.



LATEST: Death toll rises to 89, with 53 people injured. https://t.co/zf8V9LtH7g pic.twitter.com/fJl3QqaiAd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 14, 2026

De acordo com as autoridades, parte das mortes foi causada pela queda de árvores, desabamento de estruturas e descargas elétricas.



Equipes de emergência e policiais foram mobilizados para atuar na remoção de árvores caídas, que chegaram a bloquear estradas e linhas férreas em diferentes regiões. Para isso, foram utilizados equipamentos como motosserras e guindastes.



As tempestades são comuns no norte da Índia durante o período mais quente, que vai de março a junho, momento que antecede as monções anuais.



Narendra N. Srivastava, representante da administração local, informou que equipes de resgate foram enviadas a todas as áreas afetadas e destacou que casas, plantações e a infraestrutura elétrica sofreram danos significativos, principalmente em zonas rurais.



O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, determinou que as operações de socorro sejam concluídas em até 24 horas e orientou as autoridades a garantirem indenização e ajuda emergencial às famílias afetadas.



O serviço meteorológico da Índia advertiu, nos últimos anos, para um aumento dos fenômenos meteorológicos extremos, incluindo tempestades elétricas e raios, que especialistas relacionam ao aumento das temperaturas e às mudanças nos padrões climáticos. De acordo com as autoridades, parte das mortes foi causada pela queda de árvores, desabamento de estruturas e descargas elétricas.Equipes de emergência e policiais foram mobilizados para atuar na remoção de árvores caídas, que chegaram a bloquear estradas e linhas férreas em diferentes regiões. Para isso, foram utilizados equipamentos como motosserras e guindastes.As tempestades são comuns no norte da Índia durante o período mais quente, que vai de março a junho, momento que antecede as monções anuais.Narendra N. Srivastava, representante da administração local, informou que equipes de resgate foram enviadas a todas as áreas afetadas e destacou que casas, plantações e a infraestrutura elétrica sofreram danos significativos, principalmente em zonas rurais.O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, determinou que as operações de socorro sejam concluídas em até 24 horas e orientou as autoridades a garantirem indenização e ajuda emergencial às famílias afetadas.O serviço meteorológico da Índia advertiu, nos últimos anos, para um aumento dos fenômenos meteorológicos extremos, incluindo tempestades elétricas e raios, que especialistas relacionam ao aumento das temperaturas e às mudanças nos padrões climáticos.

*Com informações de Estadão Conteúdo