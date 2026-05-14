O vídeo do homem sendo jogado pela força dos ventos ganhou destaque nas redes sociaisX (antigo Twitter)/Reprodução
This real video shows a person being thrown into the air while holding onto a tin roof as strong winds tore it off a house during the storm in Bareilly, Uttar Pradesh, India.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 14, 2026
LATEST: Death toll rises to 89, with 53 people injured. https://t.co/zf8V9LtH7g pic.twitter.com/fJl3QqaiAd
De acordo com as autoridades, parte das mortes foi causada pela queda de árvores, desabamento de estruturas e descargas elétricas.
Equipes de emergência e policiais foram mobilizados para atuar na remoção de árvores caídas, que chegaram a bloquear estradas e linhas férreas em diferentes regiões. Para isso, foram utilizados equipamentos como motosserras e guindastes.
As tempestades são comuns no norte da Índia durante o período mais quente, que vai de março a junho, momento que antecede as monções anuais.
Narendra N. Srivastava, representante da administração local, informou que equipes de resgate foram enviadas a todas as áreas afetadas e destacou que casas, plantações e a infraestrutura elétrica sofreram danos significativos, principalmente em zonas rurais.
O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, determinou que as operações de socorro sejam concluídas em até 24 horas e orientou as autoridades a garantirem indenização e ajuda emergencial às famílias afetadas.
O serviço meteorológico da Índia advertiu, nos últimos anos, para um aumento dos fenômenos meteorológicos extremos, incluindo tempestades elétricas e raios, que especialistas relacionam ao aumento das temperaturas e às mudanças nos padrões climáticos.
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