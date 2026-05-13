O Irã atacou os Emirados mais do que qualquer outro país durante a guerra no Oriente MédioArquivo/ Reprodução/X (antigo Twitter)
Governo dos Emirados 'nega informações' sobre visita secreta de Netanyahu
País árabe afirma que suas relações com Israel são públicas e que, portanto, não haveria encontros ocultos
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