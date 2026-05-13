Segundo autoridades locais, 80 passageiros apresentaram sintomas 'compatíveis com uma infecção digestiva aguda' - AFP / Reprodução

Segundo autoridades locais, 80 passageiros apresentaram sintomas 'compatíveis com uma infecção digestiva aguda'AFP / Reprodução

Publicado 13/05/2026 19:08

Mais de 1.700 pessoas estavam confinadas a bordo do navio após a morte de um passageiro de 92 anos.

Especialistas da agência regional de Saúde confirmaram que se tratou de uma gastroenterite de "origem viral" e descartou a presença do hantavírus.

Com isso, as autoridades deverão autorizar o desembarque das pessoas assintomáticas.

As pessoas com sintomas deverão "manter o isolamento" em seus camarotes, acrescentaram as autoridades sanitárias.

Segundo autoridades locais, 80 passageiros apresentaram sintomas "compatíveis com uma infecção digestiva aguda" a partir da última segunda-feira.

Entre aqueles que apresentaram sintomas estava uma pessoa de 92 anos, que faleceu.

Ao meio-dia local desta quarta-feira, o navio estava atracado em Bordeaux, sem qualquer medida de segurança em terra. Do convés, alguns passageiros tiravam fotos desta cidade do sudoeste da França.

As primeiras análises a bordo descartaram a presença de norovírus, mas foram feitos exames complementares no centro hospitalar de Bordeaux, informaram as autoridades sanitárias.

Estes não excluíram a hipótese de um problema alimentar e descartaram qualquer vínculo com o hantavírus, que teria provocado a morte de três passageiros do navio de cruzeiro MV Hondius, que navegava de Ushuaia, na Argentina, com destino a Cabo Verde, na África.

O pico dos sintomas, como vômitos e diarreia, ocorreu em 11 de maio, quando o navio estava na cidade francesa de Brest, acrescentou a fonte. A vítima fatal morreu antes da chegada a este porto.

O cruzeiro "Ambition", da companhia Ambassador Cruise Line, zarpou das ilhas Shetland britânicas em 6 de maio, fez escala em Belfast, na Irlanda; em Liverpool, na Inglaterra; e em Brest, na França, antes de chegar a Bordeaux.