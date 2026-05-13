Segundo autoridades locais, 80 passageiros apresentaram sintomas 'compatíveis com uma infecção digestiva aguda'AFP / Reprodução
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Mais de 1.700 pessoas estavam isoladas a bordo do navio após a morte de um passageiro
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