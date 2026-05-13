Visita de Netanyahu representa um avanço histórico nas relações entre os Emirados Árabes Unidos e Israel - AFP

Visita de Netanyahu representa um avanço histórico nas relações entre os Emirados Árabes Unidos e Israel AFP

Publicado 13/05/2026 16:23

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participou de uma reunião secreta com o presidente dos Emirados Árabes Unidos durante a guerra com o Irã, informou seu gabinete nesta quarta-feira (13).

"Durante a Operação 'Rugido do Leão', o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu realizou uma visita secreta aos Emirados Árabes Unidos, onde se reuniu com o presidente emiradense, o xeque Mohammed bin Zayed al Nahyan", indicou seu gabinete em um comunicado.

"A visita representou um avanço histórico nas relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos", acrescentou a nota.

O anúncio foi feito um dia após o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, informar que o Estado judaico havia enviado aos Emirados Árabes seus sistemas de defesa aérea Domo de Ferro e uma equipe para operá-los durante a guerra com o Irã.