Visita de Netanyahu representa um avanço histórico nas relações entre os Emirados Árabes Unidos e Israel AFP
Netanyahu fez visita secreta aos Emirados durante guerra com Irã
Israel teria enviado ao país árabe sistemas de defesa área e uma equipe para operá-los durante a guerra contra o Irã
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