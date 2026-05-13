Irã dá ultimato aos Estados Unidos para que aceitem o plano de pazAFP
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Execução foi a mais recente desde o início da guerra desencadeada no Oriente Médio
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Postagem ocorre após republicano afirmar que considera transformar o país sul-americano em uma nova unidade dos Estados Unidos
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