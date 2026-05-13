Mapa da Venezuela com o fundo de uma bandeira norte-americana Reprodução/ redes sociais
Trump publica imagem da Venezuela como 51º estado dos EUA
Postagem ocorre após republicano afirmar que considera transformar o país sul-americano em uma nova unidade dos Estados Unidos
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Roubo no Louvre: museu negligenciou a segurança, aponta relatório
Investigação foi iniciada após furto de joias avaliadas em quase R$ 500 milhões
Trump afirma que 'todos' os presos políticos venezuelanos serão libertados
Delcy Rodríguez diz que a lei de anistia beneficiou mais de 8 mil pessoas, número questionado por familiares e organizações de defesa dos direitos humanos
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Wall Street Journal reportou ter recebido, nesta segunda-feira, requerimentos de um grande júri
Comissão Europeia negocia com OpenAI para utilizar novo modelo de IA para cibersegurança
'Este é definitivamente um desenvolvimento muito positivo', disse o porta-voz Thomas Regnier
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