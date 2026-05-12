Acontece a quarta marcha federal universitária desde que Javier Milei assumiu o poder em 2023 - Luis Robayo/AFP/Agência O Dia

Acontece a quarta marcha federal universitária desde que Javier Milei assumiu o poder em 2023Luis Robayo/AFP/Agência O Dia

Publicado 12/05/2026 20:03

Dezenas de milhares de pessoas marcharam nesta terça-feira (12) na Argentina para protestar contra os cortes orçamentários no ensino superior e exigir a aplicação de uma lei de financiamento, depois que o governo de Javier Milei anunciou novos ajustes para o setor.

A marcha federal universitária, a quarta desde que Milei tomou posse em dezembro de 2023, ocorreu após a publicação, na segunda-feira, de uma modificação do orçamento com novos cortes nas áreas de educação e saúde em nome de sua política de equilíbrio fiscal.

Sob o lema "Milei cumpra a lei", estudantes e professores reivindicaram a aplicação de uma norma que obriga o governo a garantir recursos para o sistema universitário e atualizá-los de acordo com a inflação.