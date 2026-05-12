Acontece a quarta marcha federal universitária desde que Javier Milei assumiu o poder em 2023Luis Robayo/AFP/Agência O Dia
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Manifestantes protestam sob o lema 'Milei cumpra a lei'
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