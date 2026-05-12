A embarcação Ursa Major era um cargueiro das forças russas e navegava em águas internacionais Wikipedia / Reprodução
Navio russo pode ter carregado reatores nucleares para a Coreia do Norte, diz TV
Até o momento, apenas o governo espanhol emitiu uma nota oficial sobre o caso
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Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'não há promessas de que estejamos diante do início de um surto de maior magnitude'