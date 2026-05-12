A embarcação Ursa Major era um cargueiro das forças russas e navegava em águas internacionais - Wikipedia / Reprodução

A embarcação Ursa Major era um cargueiro das forças russas e navegava em águas internacionais Wikipedia / Reprodução

Publicado 12/05/2026 17:19

Um navio cargueiro russo que afundou no fim de 2024 perto da costa da Espanha teria transportado materiais suspeitos de serem reatores nucleares para a Coreia do Norte, segundo uma reportagem desta terça-feira (12), feita pela CNN Internacional.

Fontes da emissora apontaram que a explosão do navio pode ter sido provocada por uma operação militar de forças do Ocidente para evitar que a Rússia transferisse tecnologia nuclear a Pyongyang.

A embarcação Ursa Major era um cargueiro das forças russas e navegava em águas internacionais a cerca de 96 quilômetros da costa da Espanha em 23 de dezembro de 2024, quando explodiu. Dois tripulantes morreram e os outros 14 foram resgatados. O navio zarpou dois meses depois de Kim Jong-un ter enviado tropas para auxiliar na invasão da Ucrânia por Moscou.

De acordo com a CNN, embora a imprensa internacional tenha registrado o incidente na época, as causas da explosão nunca foram publicamente esclarecidas ou relatadas. No entanto, fontes ligadas à investigação conduzida pela Espanha sugeriram à emissora que a embarcação pode ter sido atingida por um tipo atípico de torpedo, lançado por forças ocidentais.

Na ocasião, o Kremlin afirmou que o navio levava apenas equipamentos quebra-gelo e guindastes para o porto de Vladivostok. Entretanto, as autoridades russas não justificaram o motivo de o cargueiro estar navegando próximo à costa espanhola. Documentos da investigação obtidos pela CNN mostram que o navio havia atracado anteriormente no porto de Ust-Luga, situado no Golfo da Finlândia.

Até o momento, apenas o governo espanhol emitiu uma nota oficial sobre o caso, em fevereiro do ano passado. No comunicado, as autoridades revelaram que, segundo o capitão, a carga continha componentes destinados a dois reatores nucleares (similares aos de submarinos), embora ele não soubesse confirmar a presença de combustível nuclear.