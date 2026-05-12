Sobreviventes resgatados durante operação de busca e salvamento - AFP

Sobreviventes resgatados durante operação de busca e salvamento AFP

Publicado 12/05/2026 11:52 | Atualizado 12/05/2026 11:53

Uma embarcação que transportava 37 migrantes sem documentos naufragou na costa oeste da Malásia, e ao menos 14 pessoas seguem desaparecidas, informaram autoridades locais nesta terça-feira (12). Segundo a Agência de Vigilância Marítima da Malásia (MMEA), os ocupantes seriam, supostamente, da Indonésia.

O acidente foi descoberto após um pescador localizar sobreviventes à deriva perto da ilha de Pangkor, no estado de Perak, durante a madrugada de segunda-feira (11).



“As investigações iniciais (...) revelaram que o número total de migrantes no embarque era de 37. Até o momento, 23 vítimas foram resgatadas, enquanto prosseguem os esforços para localizar as pessoas restantes”, afirmou Mohamad Shukri Khotob, diretor da MMEA.



“As investigações preliminares também revelaram que eles partiram de Kisaran, na Indonésia, em 9 de maio”, disse.



Ele acrescentou que uma agência mobilizou lanches, um helicóptero e aviões de vigilância para procurar os desaparecidos.