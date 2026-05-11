Nick Pasqual está preso desde 2024 - Facebook/Reprodução

Nick Pasqual está preso desde 2024Facebook/Reprodução

Publicado 11/05/2026 18:54

São Paulo - Nick Pasqual, ator de How I Met Your Mother preso em 2024 por esfaquear mais de 20 vezes a ex-namorada Allie Shehorn, foi condenado após julgamento realizado em Los Angeles. A sentença será publicada no dia 2 de junho, e o artista pode cumprir prisão perpétua.

Pasqual foi considerado culpado de todas as seis acusações, incluindo uma de tentativa de homicídio com uso de arma letal. As outras acusações incluem uma de estupro, três acusações de lesão corporal contra cônjuge e uma de invasão de domicílio qualificada com pessoa presente, segundo informa o USA Today.

O ator invadiu a casa da ex-namorada, a maquiadora Allie Shehorn, em maio de 2024, por volta das 4h30 no horário local. Ela já tinha medida protetiva em vigor contra ele e foi esfaqueada múltiplas vezes, sendo levada ao hospital com ferimentos graves.

A maquiadora foi submetida a diversas cirurgias, incluindo procedimentos para reparar tendões rompidos no braço direito e para fechar feridas no pescoço. Na época, ele tentou fugir após o crime, mas foi encontrado pela polícia.

Pasqual apareceu no episódio 5 da 7ª temporada da série How I Met Your Mother. Além disso, também tem uma participação não creditada em Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo, onde teria conhecido Shehorn.