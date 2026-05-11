A presidente restabeleceu relações diplomáticas com os EUA sete anos depois de Maduro rompê-lasAFP
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'Se há algo que nós temos em comum, é o amor pelo nosso processo de independência', afirma Delcy Rodríguez
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