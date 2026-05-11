Um turista foi detido e multado em 500 euros (cerca de R$ 2,9 mil) após mergulhar na Fontana di Trevi, em Roma, na Itália, no último fim de semana. Segundo a imprensa local, o homem estava embriagado. A nacionalidade do homem não foi divulgada.
De acordo com as autoridades, o turista também pode ser proibido de retornar ao monumento por tempo indeterminado. A Fontana di Trevi é um dos principais cartões-postais da capital italiana e recebe milhares de visitantes diariamente.
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Casos semelhantes envolvendo turistas já foram registrados no local em outras ocasiões. Desde fevereiro deste ano, a prefeitura de Roma passou a cobrar uma taxa de 2 euros (cerca de R$ 11,50) para acesso à área mais próxima da fonte. A medida foi adotada para controlar o fluxo turístico e arrecadar recursos para a manutenção do patrimônio histórico.
O acesso permanece gratuito entre 22h e 9h e para moradores de Roma durante todo o dia. O local da cena mais famosa do filme "La Dolce Vita" (A Doce Vida, no Brasil), de Federico Fellini, lidera a lista de atrações imperdíveis para muitos visitantes da Cidade Eterna.
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