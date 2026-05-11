Fontana di Trevi é um dos principais cartões-postais da capital italiana e recebe milhares de visitantes - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Fontana di Trevi é um dos principais cartões-postais da capital italiana e recebe milhares de visitantesReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 11/05/2026 11:40 | Atualizado 11/05/2026 11:41

Um turista foi detido e multado em 500 euros (cerca de R$ 2,9 mil) após mergulhar na Fontana di Trevi, em Roma, na Itália, no último fim de semana. Segundo a imprensa local, o homem estava embriagado. A nacionalidade do homem não foi divulgada.



De acordo com as autoridades, o turista também pode ser proibido de retornar ao monumento por tempo indeterminado. A Fontana di Trevi é um dos principais cartões-postais da capital italiana e recebe milhares de visitantes diariamente.



Veja o vídeo:

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