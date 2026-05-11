Michael Pennington, de 'Star Wars Episódio VI - O Retorno de Jedi', morre aos 82 anosReprodução
Ator Michael Pennington, de 'Star Wars', morre aos 82 anos
Causa do falecimento não foi divulgada, até o momento
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