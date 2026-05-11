Michael Pennington, de 'Star Wars Episódio VI - O Retorno de Jedi', morre aos 82 anosReprodução

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Estadão Conteúdo
São Paulo - Michael Pennington, conhecido por "Star Wars - O Retorno de Jedi e A Dama de Ferro" e celebrado por uma longa carreira no teatro, morreu na noite deste domingo (10). O falecimento do ator foi noticiado pelo "The Telegraph" e confirmado pela "BBC", embora nenhuma causa tenha sido divulgada até o momento.
Com extenso trabalho nos palcos desde o começo dos anos 1960, Pennington fundou a English Shakespeare Company, uma das companhias teatrais mais importantes do Reino Unido, e é considerado um membro honorário da Royal Shakespeare Company. Sua interpretação do protagonista de Hamlet, clássico do Bardo, é considerada uma das melhores e mais emblemáticas da peça nas últimas décadas.
Além do elogiado trabalho nos palcos, Pennington foi eternizado na cultura pop ao viver o Grand Moff Jerjerrod em "Star Wars - O Retorno de Jedi", de 1983. No longa, seu personagem é o responsável por supervisionar a construção da segunda Estrela da Morte, compartilhando cenas com Darth Vader (David Prowse e James Earl Jones) e o Imperador Palpatine (Ian McDiarmid).
Em 2011, ele atuou ao lado de Meryl Streep em "A Dama de Ferro", cinebiografia de Margaret Thatcher que rendeu o terceiro Oscar à atriz. Outros créditos de Pennington incluem "Tempos de Tormenta", "The Tudors" e "The Return of Sherlock Holmes". Seu papel mais recente foi em 2022, quando apareceu em cinco episódios da série "Raised by Wolves", da HBO Max.
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Michael Pennington, de \'Star Wars Episódio VI - O Retorno de Jedi\', morre aos 82 anos
Michael Pennington, de \'Star Wars Episódio VI - O Retorno de Jedi\', morre aos 82 anos