Polícia tenta determinar a causa das mortes - Reprodução/ internet

Polícia tenta determinar a causa das mortesReprodução/ internet

Publicado 11/05/2026 07:57

Seis pessoas foram encontradas mortas, neste domingo (10), dentro de um vagão de trem de carga no sul do Texas, informou a imprensa norte-americana.

Os corpos foram encontrados perto da fronteira entre os Estados Unidos e o México por um funcionário da Union Pacific, empresa de transporte de cargas, informou o Departamento de Polícia de Laredo, segundo o jornal The New York Times.

A polícia tenta determinar a causa das mortes, acrescentou o jornal. “É um fato muito lamentável, são muitas vidas perdidas”, declarou José Espinoza, porta-voz da polícia, citado pela CNN.

A temperatura na região onde o vagão foi encontrada superou 30°C no domingo. Em 2023, dois migrantes morreram em um vagão de trem no Texas.

Um ano antes, 53 migrantes faleceram depois que foram abandonados em um reboque, em meio a temperaturas extremas, em uma estrada isolada.