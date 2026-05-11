Evo Morales está na região cocaleira do Chapare, seu reduto político, resguardado por milhares de camponesesAFP
Julgamento contra Morales na Bolívia é suspenso e mandado de prisão é renovado
Procuradoria acusa o ex-presidente de manter um relacionamento com uma adolescente de 15 anos
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ONU: bloqueio de fertilizantes em Ormuz pode desencadear 'grande crise humanitária'
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Presidente interina afirma que Venezuela 'nunca' considerou se tornar o 51º estado dos EUA
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Trump promete 'vitória total' na guerra contra o Irã
Presidente diz que cessar-fogo com Irã está 'em estado crítico' e ameaça ampliar ações militares
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