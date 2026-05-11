Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - AFP

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosAFP

Publicado 11/05/2026 14:38

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (11), que o cessar-fogo com o Irã está em estado crítico e que considera retomar as escoltas navais no Estreito de Ormuz, prometendo, ao mesmo tempo, uma “vitória total” na guerra.

Em meio à crescente pressão interna sobre o impacto do conflito na economia NORTE-americana, Trump alertou que a rejeição, por parte do Irã, das exigências de Washington neste fim de semana significa que o já frágil cessar-fogo está agora "incrivelmente enfraquecido".

"Eu diria que é um dos mais frágeis neste momento", disse ele a repórteres na Casa Branca, referindo-se à trégua em vigor desde 8 de abril.

"O cessar-fogo está em estado crítico, como quando o médico entra e diz: 'Senhor, seu ente querido tem exatamente 1% de chance de sobreviver'", observou.

Em outra declaração, à Fox News, Trump disse que considera retomar os esforços dos EUA para escoltar petroleiros e outras embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz, mas que ainda não havia tomado uma decisão final.

A iniciativa, denominada "Projeto Liberdade", foi lançada em 6 de maio, mas foi abandonada menos de dois dias depois.

Os Estados Unidos enviaram ao Irã uma série de condições para amenizar o conflito, principalmente relacionadas à proibição da expansão do programa nuclear iraniano.

Durante o fim de semana, o Irã respondeu com contrapropostas que Trump classificou como "lixo" a jornalistas nesta segunda-feira.

O impasse não significa que os Estados Unidos recuarão, afirmou Trump. "Vamos alcançar a vitória total", declarou, acrescentando que o Irã pensa que ele está sob pressão, "mas não há pressão alguma".

Questionado se ainda estava disposto a negociar com o Irã, Trump disse que a liderança iraniana estava dividida entre "moderados" e "malucos".

"Os malucos querem lutar até o fim", disse ele, prevendo que "será uma luta muito rápida".