Salão de baile na Casa Branca deverá receber até mil pessoas para recepções e jantaresReprodução
Líder dos democratas critica gastos de Trump com salão de baile na Casa Branca
Presidente americano quer usar 1 bilhão de dólares de fundos públicos na obra
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