Irã não está 'preocupado com a satisfação de outros', disse porta-voz Esmaeil Baghaei - Divulgação/Ministério de Relações Exteriores do Irã

Irã não está 'preocupado com a satisfação de outros', disse porta-voz Esmaeil BaghaeiDivulgação/Ministério de Relações Exteriores do Irã

Publicado 11/05/2026 09:26 | Atualizado 11/05/2026 09:26

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, minimizou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (11), a aparente rejeição do presidente dos EUA, Donald Trump, à mais recente proposta para encerrar a guerra, afirmando que o país persa não está "preocupado com a satisfação de outros".

Baghaei disse que, para alcançar os "interesses nacionais e direitos legítimos" iranianos, Teerã lutará sempre que julgar necessário ou se engajará na diplomacia "com boa vontade e de maneira razoável",

"Os processos diplomáticos têm suas próprias regras. Em todo processo diplomático, as partes envolvidas em negociações e diplomacia devem tomar decisões com base em seus interesses nacionais", acrescentou.



Baghaei mencionou que o Irã participa de processos diplomáticos "de boa-fé" e "dentro de uma estrutura razoável". "A outra parte deve provar a si mesma a esse respeito; deve provar que está falando sério sobre esse caminho. Até agora, isso tem sido rejeitado", ressaltou.

Em uma mensagem na rede sociai Truth Social, neste domingo (10), Trump reagiu furioso à resposta do Irã à proposta mais recente de paz dos Estados Unidos. Ele chamou a contraproposta de "totalmente inaceitável".