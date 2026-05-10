Turbina da aeronave sofre danos - X (antigo Twitter)/Reprodução

Turbina da aeronave sofre danosX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 10/05/2026 22:52

Novas imagens mostraram o momento em que uma pessoa foi atropelada por um avião durante uma decolagem na pista do aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, na sexta-feira, 8. Em vídeo que veio a público neste domingo, 10, é possível ter uma noção de como se deu o acidente.

Surveillance video captures the moment a person, who initially jumped a perimeter fence, walk across a runway at Denver International Airport late Friday, just before they were struck by a Frontier Airlines flight accelerating for takeoff#Aviation #F94345 #FrontierAirlines #DEN pic.twitter.com/1gDmqwi6sd — Bill Schember (@BillSchember) May 11, 2026

O voo, de número 4345, faria a rota entre Denver e Los Angeles em um Airbus A321 da empresa Frontier Airlines. Após o atropelamento, houve um incêndio no motor que gerou fumaça na cabine, fazendo com que a decolagem fosse abortada e os sete tripulantes e os 224 passageiros evacuados.Autoridades aéreas dos Estados Unidos informaram que o incidente estava sob investigação.Um representante do aeroporto de Denver afirmou que o pedestre morreu após ter pulado uma cerca de perímetro e sido atropelado pelo avião. Acredita-se que a pessoa tenha ficado cerca de dois minutos dentro do aeroporto, e que não se tratava de um funcionário.Os passageiros foram evacuados com o uso de escorregadores e auxílio de equipes de emergência que os levaram de ônibus até o terminal. Doze pessoas tiveram ferimentos leves, sendo que cinco delas foram encaminhadas ao hospital.