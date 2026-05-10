Emmanuel Macron esclarece postura diplomática durante coletiva oficial em NairóbiAFP
Macron diz que França 'nunca considerou' envio militar ao Estreito de Ormuz
Líder francês defende segurança coordenada com Irã e rejeita bloqueios em hidrovia
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Quatro trabalhadores morrem após explosão em mina de carvão na Colômbia
Caso ocorre uma semana depois de acidente semelhante que vitimar nove pessoas