Em entrevista, Trump acusou aliados de não terem prestado assistência contra TeerãReprodução / X
Trump: EUA precisam de 'duas semanas' para atacar alvos restantes no Irã
Presidente americano disse que república islâmica já está 'militarmente derrotada'
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