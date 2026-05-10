Explosão aconteceu na mina Las Quintas, no município de Cucunubá, região central da ColômbiaReprodução / Redes sociais
"Foram encontrados sem vida os quatro mineiros que permaneciam presos na mina Las Quintas", no município de Cucunubá, disse na rede social X Jorge Emilio Rey, governador de Cundinamarca (cuja capital é Bogotá), que anteriormente havia informado que os trabalhadores ficaram presos por uma explosão registrada no sábado.
Os acidentes em minas são frequentes nessa região colombiana, onde se exploram carvão e esmeraldas, e costumam ocorrer por má ventilação nas galerias subterrâneas, sendo mais frequentes em explorações ilegais ou artesanais.
Na última segunda-feira, ocorreu uma explosão em outra mina subterrânea de carvão no município de Sutatausa (Cundinamarca), com saldo de nove mortos e seis resgatados.
"Lamentamos profundamente que tenha ocorrido um novo acidente com vítimas fatais em atividades mineradoras e expressamos nossa solidariedade às famílias dos trabalhadores falecidos", declarou Rey.
Em Cundinamarca também operam minas sem autorização que descumprem condições de segurança. Outros seis trabalhadores morreram em fevereiro após uma explosão em uma mina ilegal de carvão em Guachetá, no município de Sutatusa.
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