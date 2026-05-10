Explosão aconteceu na mina Las Quintas, no município de Cucunubá, região central da Colômbia - Reprodução / Redes sociais

Explosão aconteceu na mina Las Quintas, no município de Cucunubá, região central da ColômbiaReprodução / Redes sociais

Publicado 10/05/2026 10:43





"Foram encontrados sem vida os quatro mineiros que permaneciam presos na mina Las Quintas", no município de Cucunubá, disse na rede social X Jorge Emilio Rey, governador de Cundinamarca (cuja capital é Bogotá), que anteriormente havia informado que os trabalhadores ficaram presos por uma explosão registrada no sábado. Quatro mineiros foram encontrados mortos após uma explosão em uma mina subterrânea de carvão no centro da Colômbia, informou neste domingo (10) o governador do departamento de Cundinamarca. Na última segunda-feira (4), um acidente semelhante deixou nove mortos no país."Foram encontrados sem vida os quatro mineiros que permaneciam presos na mina Las Quintas", no município de Cucunubá, disse na rede social X Jorge Emilio Rey, governador de Cundinamarca (cuja capital é Bogotá), que anteriormente havia informado que os trabalhadores ficaram presos por uma explosão registrada no sábado.

Os mineiros teriam ficado presos a cerca de 500 metros de profundidade no depósito localizado no povoado de Pueblo Viejo (Cundinamarca), segundo meios de comunicação locais.

Segundo o governador, a galeria Las Quintas possuía título minerário e licença ambiental concedida em dezembro de 2025.



Os acidentes em minas são frequentes nessa região colombiana, onde se exploram carvão e esmeraldas, e costumam ocorrer por má ventilação nas galerias subterrâneas, sendo mais frequentes em explorações ilegais ou artesanais.



Na última segunda-feira, ocorreu uma explosão em outra mina subterrânea de carvão no município de Sutatausa (Cundinamarca), com saldo de nove mortos e seis resgatados.



"Lamentamos profundamente que tenha ocorrido um novo acidente com vítimas fatais em atividades mineradoras e expressamos nossa solidariedade às famílias dos trabalhadores falecidos", declarou Rey.



Em Cundinamarca também operam minas sem autorização que descumprem condições de segurança. Outros seis trabalhadores morreram em fevereiro após uma explosão em uma mina ilegal de carvão em Guachetá, no município de Sutatusa.