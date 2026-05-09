Segundo autoridades libanesas, bombardeios atingiram veículos em rodovia que liga Beirute ao sul do país - AFP / Reprodução

Segundo autoridades libanesas, bombardeios atingiram veículos em rodovia que liga Beirute ao sul do paísAFP / Reprodução

Publicado 09/05/2026 15:13

As autoridades libanesas afirmaram neste sábado (9) que ataques israelenses deixaram um saldo total de oito mortos, apesar do cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo pró-iraniano Hezbollah. O Ministério da Saúde do Líbano informou ainda que um ataque israelense no sul do país na sexta-feira (8) resultou em pelo menos sete mortos, entre eles uma menina.

Em um comunicado, o ministério assegurou que "o bombardeio do inimigo israelense contra a cidade de Saksakiyah, no distrito de Sidon, deixou um balanço inicial de sete mártires, entre eles uma menina, e 15 feridos, três deles menores de idade".

Em outro ataque israelense, na cidade de Nabatiyeh, um homem que viajava em uma motocicleta morreu, e sua filha menor de idade ficou gravemente ferida. A menina estava sendo submetida a uma delicada cirurgia, informou o ministério.

O exército de Israel havia pedido aos moradores de nove vilarejos que evacuassem a área porque iria agir "com firmeza" contra o Hezbollah, embora nenhum dos dois locais onde os ataques foram registrados estivesse incluído nos alertas.

A agência NNA também informou que "o inimigo israelense lançou dois ataques na rodovia de Sadiyat", um local situado a cerca de 20 quilômetros ao sul de Beirute. Mais tarde, a mesma fonte informou sobre um terceiro ataque nas proximidades.

Um correspondente da Agence France-Presse (AFP) viu dois carros destruídos e equipes de emergência ao longo da estrada, que conecta Beirute ao sul do Líbano.

Segundo o cessar-fogo entre as partes, Israel se reserva o direito de agir contra "ataques planejados, iminentes ou em curso".

Na manhã deste sábado (9), o exército israelense disse ter atacado mais de 85 alvos de infraestrutura do Hezbollah nas últimas 24 horas. Ainda relataram que suas tropas operam em uma área que se estende por cerca de 10 quilômetros dentro do território libanês ao longo da fronteira, onde os moradores foram advertidos a não retornar.