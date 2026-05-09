Segundo autoridades libanesas, bombardeios atingiram veículos em rodovia que liga Beirute ao sul do paísAFP / Reprodução
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