Governo brasileiro exige soltura imediata do ativista Thiago Ávila - Divulgação / Estado de Israel

Governo brasileiro exige soltura imediata do ativista Thiago ÁvilaDivulgação / Estado de Israel

Publicado 09/05/2026 09:38 | Atualizado 09/05/2026 11:26

Israel libertará neste sábado (9) dois ativistas, o brasileiro Thiago Ávila e o espanhol-palestino Saif Abu Keshek, integrantes da última flotilha para Gaza, que depois serão entregues às autoridades migratórias para serem expulsos. A informação é da ONG Adalah, que representa os ativistas.



"A agência israelense de segurança interna, Shabak, informou à equipe jurídica da Adalah que os ativistas e dirigentes da flotilha Global Sumud (GSF), Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, serão libertados hoje [este sábado]", indicou a ONG israelense em um comunicado.

"Eles serão entregues mais tarde às autoridades migratórias israelenses e mantidos detidos à espera de sua expulsão", acrescentou a organização, que disse que continuará acompanhando de perto o caso para garantir "que as libertações ocorram".



Na última terça-feira (05), um tribunal israelense havia prolongado até domingo (10) a detenção de ambos, a fim de dar à polícia mais tempo para interrogá-los. Os advogados dos ativistas recorreram da prorrogação, que foi rejeitada na quarta-feira (06) pelo tribunal.



Relembre o caso

Thiago Ávila e Saif Abu Keshek foram levados a Israel depois que foram capturados a bordo da flotilha Global Sumud, que pretendia romper o bloqueio naval israelense da Faixa de Gaza, no dia 30 de abril. A detenção foi motivada pela acusação de Israel de que os dois ativistas mantinham vínculos com o movimento islamista palestino Hamas, o que ambos negam.

A ONU, a Espanha e o Brasil exigiram a libertação de Keshek e Ávila. O governo espanhol expressou indignação com as prisões e classificou a medida como "ilegal" e "inaceitável". O presidente Lula declarou, na última terça-feira (05), que a prisão era "uma ação injustificável do governo de Israel" e "uma séria afronta ao direito internacional".

Segundo a ONG Adalah, os dois teriam sofrido uma série de "maus-tratos" na prisão: teriam sido submetidos a "interrogatórios de até oito horas" seguidas, foram instalados em celas permanentemente iluminadas e obrigados a ir de um lugar a outro com os olhos vendados, inclusive durante consultas médicas.

As autoridades israelenses negam as acusações de maus-tratos.

