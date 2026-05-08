Marco Rubio afirmou que o Irã não pode ter armas nuclearesNathan Howard / AFP
Rubio diz que EUA ainda não receberam resposta sobre proposta para Irã
Secretário de Estado espera avançar nas negociações com Teerã
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