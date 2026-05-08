Drone foi encontrado perto do maior aeroporto internacional da Colômbia - Reprodução / Google Street View

Drone foi encontrado perto do maior aeroporto internacional da ColômbiaReprodução / Google Street View

Publicado 08/05/2026 13:35

Um drone com fibra óptica e carregado com explosivos foi encontrado perto do maior aeroporto internacional da Colômbia e atribuído, pela inteligência militar, a guerrilheiros responsáveis por uma onda de ataques durante a campanha presidencial, disse uma fonte militar à AFP nesta sexta-feira (8).

As autoridades encontraram o dispositivo na quarta-feira, a 5,4 quilômetros da base aérea militar de Catam, perto do Aeroporto Internacional El Dorado, em meio ao aumento da violência de grupos armados na preparação para as eleições presidenciais de 31 de maio.

"Os indícios (da presença do drone) vieram da Procuradoria de Cauca", disse um oficial do exército à AFP.