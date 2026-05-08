Drone foi encontrado perto do maior aeroporto internacional da ColômbiaReprodução / Google Street View
Drone de guerrilha com explosivos é encontrado próximo ao principal aeroporto da Colômbia
Artefato com fibra óptica foi localizado a poucos quilômetros de base militar em Bogotá
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