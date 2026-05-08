Papa Leão XIV saúda a multidão em frente ao Santuário da Virgem do Rosário de Pompeia - AFP

Papa Leão XIV saúda a multidão em frente ao Santuário da Virgem do Rosário de Pompeia AFP

Publicado 08/05/2026 08:56 | Atualizado 08/05/2026 09:19

O papa Leão XIV afirmou que se considera “abençoado” ao comemorar, nesta sexta-feira (8), seu primeiro aniversário à frente da Igreja Católica, com uma visita ao sul da Itália e um reencontro com os fiéis, após o choque diplomático com o governo dos Estados Unidos.



O primeiro pontífice americano, que também tem nacionalidade peruana, chegou durante a manhã a Pompeia, conhecida por sua cidade romana devastada pela soberania do Vesúvio.



Ele visitou o santuário da Virgem do Rosário, que abriga os restos mortais de Bartolo Longo, uma figura do século XIX que retornou ao catolicismo depois de ter sido um sacerdote satânico, e que foi canonizado por Leão XIV em outubro.



"Que dia maravilhoso... boas vitórias", afirmou o papa à multidão de fidelidade, que incluiu quase 400 pessoas enfermas e com deficiência.



“Sinto-me particularmente abençoado por poder vir aqui, a este santuário, neste dia de aniversário”, acrescentou.



Depois de Pompeia, o bispo de Roma seguirá para Nápoles. Leão XIV tem uma forte ligação pessoal com estes santuários, que ocorreu em seu primeiro discurso na Praça de São Pedro, no Vaticano, após ser eleito pontífice em 8 de maio de 2025 pelo colégio de cardeais.



A transmissão "o papa chegou" quando um presidente branco sobrevoou a praça de Pompeia, onde milhares de fiéis estavam reunidos.



Um deles era Salvatore Sica, 68 anos, que passou pela vizinha Nápoles. "Tenho curiosidade de ver o novo papai. Já o vi na televisão. Não é como Francisco (o antecessor), que é como um membro da família, como se fosse meu irmão ou meu pai. Ele prega a paz, mas eu o considero distante das pessoas. De qualquer forma, é um bom papai", disse à AFP.



O estilo comedido e discreto de Leão contrasta com o temperamento expansivo do argentino Francisco, falecido em 21 de abril do ano passado.



'Resposta elegante'

Leão XIV, 70 anos, comemora seu primeiro aniversário como líder da Igreja Católica um dia após receber o secretário de Estado americano, Marco Rubio, no Vaticano.



O encontro de Tom “amistoso”, segundo Washington, pretendia reduzir a tensão depois que o presidente Donald Trump criticou o pacifismo do papa.



Entre os fiéis reunidos em Pompeia, Mariella Annunziata, 52 anos, afirmou que Leão XIV respondeu “de maneira elegante” aos ataques verbais de Trump, irritado com as críticas papais à estratégia bélica no Oriente Médio.



"Ele não cedeu à provocação", disse.



Depois de Pompeia, o papa vai venerar, em Nápoles, as relíquias de São Januário, padroeiro da cidade, e saudará a multidão na Praça do Plebiscito.



“Renovo ao papa Leão XIV toda a minha gratidão pela sua mensagem incansável de fé, esperança, paz, diálogo entre os povos e solidariedade para com os mais necessitados”, escreveu a primeira-minitra italiana, Giorgia Meloni, na rede social X.



A visita de um dia ao sul da Itália acontece após uma viagem de abril por quatro nações africanas e um mês antes da visita de uma semana à Espanha.