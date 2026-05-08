Escassez de alimento faz com que ursos se aproximem de áreas urbanas no JapãoPixabay
Japão confirma primeira morte por ataque de urso no ano
País registrou recorde de 13 casos em 2025
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Erupção de vulcão deixa três mortos na Indonésia
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Agravamento do problema foi constatado pelo satélite Chado Nisar
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