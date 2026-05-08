Escassez de alimento faz com que ursos se aproximem de áreas urbanas no Japão - Pixabay

Escassez de alimento faz com que ursos se aproximem de áreas urbanas no JapãoPixabay

Publicado 08/05/2026 07:44

As autoridades japonesas confirmaram nesta sexta-feira (8) o primeiro ataque fatal de um urso desde o início do ano, enquanto a imprensa local informou que a polícia investiga outros dois possíveis casos.

A vítima, uma mulher de 55 anos, morreu em 21 de abril no município de Iwate, no norte do arquipélago asiático, afirmou um funcionário do Ministério do Meio Ambiente.

A imprensa japonesa informou que a polícia analisa outras duas mortes que podem ter sido provocadas por ursos. A polícia confirmou à reportagem que duas pessoas morreram, mas não revelou as causas.

Nesta quinta-feira (07), um corpo foi encontrado em outra área da região de Iwate e, na terça-feira, um cadáver foi localizado em uma floresta de Yamagata.

A escassez de alimentos levou os animais, nos últimos anos, a se aventurarem por zonas urbanas. Em 2025, o Japão registrou uma onda de ataques mortais de ursos, com um recorde de 13 mortos.