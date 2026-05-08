Chernobyl fica a 130 quilômetros de Kiev e 20 km da fronteira com a Bielorrússia - Arquivo / AFP

Chernobyl fica a 130 quilômetros de Kiev e 20 km da fronteira com a BielorrússiaArquivo / AFP

Publicado 08/05/2026 07:36

A queda de um drone provocou um grande incêndio florestal na zona de exclusão de Chernobyl, no norte da Ucrânia, informaram nesta sexta-feira (8) as autoridades locais, que não detectaram um aumento da radioatividade.

“Um incêndio foi declarado na quinta-feira (7) no território da reserva de Chernobyl após a queda de um drone”, informou a administração do local que cerca, num raio de 30 milhas, a central do mesmo nome.

O incêndio seguiu ativo e afetou uma área de 1.100 hectares, acrescentou a administração. As rajadas de vento e o terreno difícil complicam o trabalho dos bombeiros.

A administração da área de exclusão publicou imagens que mostram colunas de fumaça sobre as árvores, assim como veículos de bombeiros e ambulâncias circulando por estradas florestais.

As autoridades locais não informaram se o drone era russo ou ucraniano. Os dois países executam ataques diários com bolsas de drones.

“O nível de radiação na zona afetada pelo incêndio permanece dentro dos limites normais”, afirmou a administração da reserva.

Os serviços de emergência ucranianos destacaram no Telegram que não observaram um aumento da radioatividade no país.

A zona de exclusão de Chernobyl foi estabelecida após uma explosão, em abril de 1986, de um dos reatores da central, no que se tornou a pior catástrofe nuclear da história.

Centenas de milhares de moradores foram retirados do território, declarada reserva natural. Grande parte da área continua altamente contaminada.

As forças russas ocuparam a central de Chernobyl no primeiro dia da invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, mas abandonaram o local um mês depois, quando fracassaram na tentativa de tomar a capital ucraniana, Kiev.

Chernobyl fica a 130 quilômetros de Kiev e 20 km da fronteira com a Bielorrússia.