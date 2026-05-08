Chernobyl fica a 130 quilômetros de Kiev e 20 km da fronteira com a BielorrússiaArquivo / AFP
Queda de drone provoca incêndio florestal na área de exclusão de Chernobyl
Rajadas de vento e o terreno difícil complicam o trabalho dos bombeiros
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Agravamento do problema foi constatado pelo satélite Chado Nisar
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