ultimato de Trump foi anunciado logo após telefonema com Ursula von der Leyen, chefe da Comissão EuropeiaAFP
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Soldado de Israel coloca cigarro na boca de estátua da Virgem Maria no Líbano
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