Adolescente que caiu da tirolesa teve morte confirmada no caminho do hospital - Reprodução/Redes sociais

Adolescente que caiu da tirolesa teve morte confirmada no caminho do hospitalReprodução/Redes sociais

Publicado 07/05/2026 16:58 | Atualizado 07/05/2026 17:07

Uma adolescente de 16 anos morreu após cair em um penhasco de 168 metros, neste domingo (3). O acidente ocorreu no Maliuyan Adventure Park na província de Sichuan, na China.

O motivo da queda foi o rompimento da corda de segurança. A jovem teria avisado diversas vezes que o equipamento não estava "apertada o suficiente". O funcionário que a preparava não teria dado a devida atenção e liberou-a mesmo assim, de acordo com a mídia chinesa.

Imagens foram divulgadas nas redes sociais. Nelas, é possível ver que a corda rompe assim que a menina sai do deck. Segundo investigações, ela sobreviveu ao impacto, mas teria morrido no caminho do hospital.

Jovem de 16 anos sofre queda de 168m após corda de segurança romper em tirolesa na China



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O parque foi fechado para checagens de segurança. Ao que indica, o caso foi definido como negligência do profissional que preparava o equipamento.

Um funcionário local afirmou à China News Week que nunca havia ocorrido acidente assim. Segundo ele, o operador do parque chegou a um acordo de indenização com a família da vítima.