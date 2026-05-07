Adolescente que caiu da tirolesa teve morte confirmada no caminho do hospitalReprodução/Redes sociais

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Uma adolescente de 16 anos morreu após cair em um penhasco de 168 metros, neste domingo (3). O acidente ocorreu no Maliuyan Adventure Park na província de Sichuan, na China.
O motivo da queda foi o rompimento da corda de segurança. A jovem teria avisado diversas vezes que o equipamento não estava "apertada o suficiente". O funcionário que a preparava não teria dado a devida atenção e liberou-a mesmo assim, de acordo com a mídia chinesa.
Imagens foram divulgadas nas redes sociais. Nelas, é possível ver que a corda rompe assim que a menina sai do deck. Segundo investigações, ela sobreviveu ao impacto, mas teria morrido no caminho do hospital.
O parque foi fechado para checagens de segurança. Ao que indica, o caso foi definido como negligência do profissional que preparava o equipamento.
Um funcionário local afirmou à China News Week que nunca havia ocorrido acidente assim. Segundo ele, o operador do parque chegou a um acordo de indenização com a família da vítima.