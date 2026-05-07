Uma adolescente de 16 anos morreu após cair em um penhasco de 168 metros, neste domingo (3). O acidente ocorreu no Maliuyan Adventure Park na província de Sichuan, na China.
O motivo da queda foi o rompimento da corda de segurança. A jovem teria avisado diversas vezes que o equipamento não estava "apertada o suficiente". O funcionário que a preparava não teria dado a devida atenção e liberou-a mesmo assim, de acordo com a mídia chinesa.
Imagens foram divulgadas nas redes sociais. Nelas, é possível ver que a corda rompe assim que a menina sai do deck. Segundo investigações, ela sobreviveu ao impacto, mas teria morrido no caminho do hospital.
Jovem de 16 anos sofre queda de 168m após corda de segurança romper em tirolesa na China
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