Essa é a primeira vez em que Lula se encontra com Trump na sede do governo americano - Reprodução / Redes sociais

Essa é a primeira vez em que Lula se encontra com Trump na sede do governo americanoReprodução / Redes sociais

Publicado 07/05/2026 13:04 | Atualizado 07/05/2026 13:22

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou nesta quinta-feira, 7, à Casa Branca, em Washington D.C, onde vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa é a primeira vez em que o brasileiro se encontra com Trump na sede do governo norte-americano.

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