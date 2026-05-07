Vaticano não forneceu detalhes sobre essa audiência realizada à portas fechadas - AFP

Vaticano não forneceu detalhes sobre essa audiência realizada à portas fechadasAFP

Publicado 07/05/2026 10:40

A conversa entre o papa Leão XIV e o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi "amigável e construtiva", indicou uma fonte do Departamento de Estado, apesar do recente ataque do presidente Donald Trump contra o sumo pontífice.

A audiência "ressaltou a solidez das relações entre os Estados Unidos e a Santa Sé, além do compromisso comum de ambos em favor da paz e da dignidade humana", afirmou o Departamento de Estado em comunicado.

"Revisaram os esforços humanitários em curso" nas Américas e "as iniciativas para estabelecer uma paz duradoura no Oriente Médio", acrescentou.

O diálogo confirmou a "sólida e constante parceria entre os Estados Unidos e a Santa Sé em favor da liberdade religiosa", ressaltou o Departamento de Estado.

O Vaticano não forneceu detalhes sobre essa audiência realizada à portas fechadas, que durou aproximadamente 45 minutos.

Rubio reuniu-se posteriormente com o secretário de Estado e número dois do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin.